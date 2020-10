Corvette C8 Z51 vs Huracán LP 580-2: chi è la più veloce in pista?

La Corvette di nuova generazione si sta affermando come una degna rivale di supercar più blasonate e costose. La Chevrolet Corvette C8 è la prima a motore centrale e mantiene un prezzo concorrenziale (102.500 euro in Italia).

Nel video oggi proposto il canale YouTube Track Attack Canada la mette a confronto con una delle migliori supercar italiane di questo periodo storico, la Lamborghini Huracán LP 580-2. La sigla dice tutto su questa versione, si tratta della due ruote motrici da 580 CV. Non finiscono qui i dati interessanti della purosangue di Sant'Agata Bolognese, il suo V10 da 5,2 litri è capace di raggiungere i 540 Nm di coppia. L'auto è stata da poco sostituita dalla Huracán EVO RWD da 610 CV. La Corvette C8 è leggermente meno potente: il V8 da 6,2 litri è capace di erogare 502 CV, pur avendo una coppia migliore (637 Nm). L'esemplare della prova è inoltre dotato del pacchetto sportivo Z51, che include un migliore sistema di raffreddamento, freni maggiorati, ELSD (differenziale elettronico), PTM (legato al controllo della stabilità) e un pizzico di potenza in più rispetto alla base. E a livello di prestazioni? Dati ufficiali alla mano sullo 0-100 km/h la spunta la Vette, con 2,9 secondi contro i 3,4 della Lambo. La velocità massima dichiarata è di 320 km/h per la Huracán e di 312 km/h per la Corvette.

Il confronto del video è particolarmente interessante per le modalità, non si valuta soltanto l'accelerazione ma anche la dinamica di guida con una sfida di autocross; qui la Corvette parte svantaggiata per il maggiore sottosterzo, i pronostici saranno confermati? Dopo una sfida di accelerazione, vinta agilmente dalla Lamborghini, c'è l'ultima prova, un giro veloce dove le due supercar hanno dimostrato di trovarsi a proprio agio tra i cordoli di un circuito.

Ad impreziosire il video la presenza di Matthew Stokes, Marketing Segment manager di GM, pronto a rispondere a svariate domande sulla nuova supercar del gruppo americano.