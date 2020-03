Corvette C8 vs C7: il video confronto maniacale delle performance su pista

Con la nuova Corvette Chevrolet ha finalmente dato alla sua sportiva il motore centrale, assecondando i desideri dei fan. Ma come si comporta la nuova macchina rispetto alla precedente generazione? Sono più i vantaggi o gli svantaggi introdotti dal motore centrale? Un video confronto maniacale confronta le performance della Corvette C8 con la C7.

Il video confronto ci arriva da C.W. Leomoine, che ha messo le mani sui file dei Performance Data Recorder di una C7 ZR1 del 2019 e di una C8 Z51.

Le due diverse generazioni di Corvette sono state messe sulla stessa identica pista: la Spring Mountain Motor Resort del Nevada.

Vale la pena di sottolineare che i video sono stati realizzati in due circostanze diverse, così come diversi sono i piloti al voltante. Il video della ZR1 infatti ci arriva dalla prova su pista dello scorso novembre realizzata dallo stesso Lemoine, mentre il video delle performance della Z51 è stato registrato durante i test di Robb Holland all'inizio del 2020.

Ebbene? Senza grosse sorprese, la C7 ZR1 ha battuto la Z51, potendo del resto contare su molta più potenza. Ma la più moderna Z51 ha dalla sua una maggiore performance in termini di frenata, e si comporta decisamente meglio nelle curve che richiedono una velocità ridotta.

Vi lasciamo al video che trovate in apertura per trarre da soli le vostre conclusioni.

Proprio in questi giorni è stata consegnata la prima Corvette C8, la numero di serie 001, è stata venduta per 3 milioni di dollari. E sebbene i modelli di produzione debbano ancora debuttare su strada, le poche Corvette in circolazione si stanno già macchiando delle peggiori scorrettezze.