Corvette C8 contro Ram TRX: 1.200 cavalli sull'asfalto

Mettere l'una di fianco all'altra due autovetture diametralmente opposte per dimensioni, peso, aerodinamica e scopo in genere ha ben poco senso, ma spesso tali sfide rimangono a lungo nel ripostiglio della curiosità degli appassionati finché non vengono realizzate.

Hennessey ha voluto in effetti contrapporre la rapida Chevrolet Corvette di ultima generazione all'enorme ma potentissimo Ram TRX Hellcat per una sfida all'ultimo sangue sul quarto di miglio.

Innanzitutto dobbiamo inaugurare il match con le specifiche tecniche. La Corvette C8 monta un poderoso V8 aspirato da 6,2 litri capace di erogare 502 cavalli di potenza e 637 Nm di coppia, i quali le permettono di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi. Dal canto suo il pickup Ram prova a compensare la sua considerevole massa con un altro V6 da 6,2 litri, che nel suo caso eroga però 711 cavalli di potenza e 881 Nm di coppia, i quali la spingono fino a 100 km/h in circa 4,5 secondi.

La situazione raffigura la classica battaglia di Davide contro Golia trasposta nel campo dei motori. La supercar ci mette la leggerezza e la rapidità al via, mentre il pickup la forza bruta e, si spera, una progressione irresistibile da 100 a 200 km/h e oltre.

Per scoprire la vincitrice vi consigliamo di visionare per intero il video in alto, mentre per coloro i quali fossero interessati ad altre gare di accelerazione particolari abbiamo in serbo altre due clip. La prima vede ai nastri di partenza una Lamborghini Huracan e una Tesla Model Y: il SUV elettrico sfida il V10 del Toro. La seconda invece è indiscutibilmente bizzarra, in quanto ha come protagoniste la strabiliante Ferrari SF90 Stradale e una vecchia Panda 4x4 sul terreno innevato.