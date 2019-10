La Corvette C8 pesa 90 Kg in più del modello precedente: 'come avere un passeggero in più'

Iniziano ad uscire le prime analisi e le prime riflessioni sulla nuova (e già cult) Chevrolet Corvette C8, la prima a motore centrale. Quello che non è sfuggito davvero nessuno è il notevole aumento di peso rispetto alla generazione precedente. Praticamente è come viaggiare con un passeggero in più sempre a bordo. Come influisce sulla guida?

Fino ad un certo punto, pare. Le prime recensioni parlano di una guida decisamente piacevole. Soprattutto per il motore centrale, che fa la differenza. Del resto il punto della nuova Corvette C8 è proprio questo. Sarà poi estremamente interessante vedere come si comporterà su circuito, dato che la Corvette ha recentemente mostrato la versione da corsa del veicolo: la Corvette C8.R.

A rivelare l'aumento di peso, ad ogni modo, è il magazine Car and Driver, una delle prime testate ad aver provato la nuova Corvette. Quando hanno avuto modo di leggere tutte le specifiche l'occhio è subito caduto su quell'aumento di peso da 200 pound. Esattamente 90Kg.

Da cosa dipende tutto questo peso in più? Probabilmente qualcosina arriva dal passaggio da manuale al cambio a doppia trasmissione. Le nuove regolamentazioni sulla sicurezza sicuramente impongono anche qualche componente in più. In generale, poi, le dimensioni della C8 sono sicuramente più generose, sia in larghezza che in lunghezza, e questo è l'elemento più determinante.