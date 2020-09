Ecco la Corvette C8 dall'estetica più assurda vista finora

Come potete ben vedere dal post Instagram in fondo alla pagina, pubblicato da trakyoto, una Chevrolet Corvette C8 è stata pesantemente modificata a livello estetico, e il risultato può assolutamente essere divisivo.

Il kit widebody proviene proprio da quei matti di Tra Kyoto e, come altri kit della compagnia, questo è stato sviluppato per alterare drasticamente l'aspetto generale della Corvette. Se ne possedete già un esemplare e volete renderlo piuttosto appariscente, siete stati serviti.

All'anteriore il paraurti ritoccato gode di uno spoiler a labbro che in pratica sfiora letteralmente il suolo. Di seguito troviamo dei passaruota allargati e ridisegnati tramite un look molto più squadrato sul lato interno. La metà posteriore della macchina offre anch'essa passaruota allargati e diffusore a labbro, ma il tocco finale è rappresentato da un enorme alettone.

Quelli del post in fondo in realtà sono soltanto rendering (curatissimi), ma ricalcheranno al 100 percento il lavoro definitivo del team. Resta da conoscere il prezzo complessivo del kit, che però dovrebbe aggirarsi grossomodo tra i 10.000 e i 20.000 euro i quali, sommati ai circa 60.000 euro richiesti per una Corvette C8 nuova di zecca, formano una grossa somma.

A proposito di modifiche, ne abbiamo altre due da mostrarvi. La prima è folle, e racchiude in solo prodotto una AMG Gremlin fusa con una BMW Z3 M per un look Cyberpunk. L'ultima invece è un lavoro a regola d'arte svolto dai soliti fenomenali ragazzi di Manhart, i quali hanno potenziato pesantemente una Porsche 911 di scorsa generazione.