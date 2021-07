La Corvette C8 è quasi impossibile da acquistare, cosa succede?

Attorno alla Chevrolet Corvette di ultima generazione si è creato immediatamente un certo interesse, fin dalla presentazione. La sportiva statunitense ha sempre avuto come caratteristica fondamentale un motore montato in posizione anteriore, ma la Corvette C8 ha incuriosito il pubblico per via del propulsore posizionato centralmente.

Quando il modello è stato commerciato nella seconda metà del 2019 ci fu una rapida diminuzione delle scorte, che portò il prezzo per esemplare ad impennarsi vertiginosamente a causa di una fortissima domanda. La compagnia produttrice a stelle e strisce fissò un prezzo di partenza pari a poco meno di 60.000 dollari, ma in un primo momento fu praticamente impossibile portarsi a casa una Corvette C8 per meno di 70.000 o 80.000 dollari.

A quanto pare la situazione, a quasi due anni di distanza, non è affatto stata sistemata. GM Authority ad esempio ha appena fatto sapere che un esemplare di Corvette C8 Stingray Convertible appena costruito e con allestimento 1LT è stato piazzato ad una cifra di 115.910 dollari da parte della concessionaria Dimmitt Chevrolet di Clearwater, in Florida. Giusto per farvi capire di cosa stiamo parlando, il modello ha un prezzo consigliato di 80.910 dollari.

E' ormai palese che questo tipo di sovrapprezzo non ha affatto le gambe corte, e per portare almeno un altro paio di casi simili possiamo citare la Corvette Stingray Coupé 2LT messa a listino da Miami Lakes AutoMall in Florida non molto tempo fa. Il rivenditore ha optato per la somma di 125.896 dollari: più di 40.000 dollari oltre il prezzo consigliato.



In ultimo c'è il rincaro più eclatante, ovvero quello realizzato da Jessup Auto Plaza di Cathedral City, in California, dove una Corvette Stingray Convertible 3LT richiede un esborso di 168.700 dollari a fronte di un prezzo consigliato di 93.700 dollari.



Nel caso in cui aveste intenzione di farvi un giro sui portali americani potreste scoprire numerosissime vicende paragonabili, ma per chiudere ci teniamo a rimandarvi a quella che è stata una fonte di grande frustrazione per un cittadino della Georgia. Lo stato sull'East Coast aveva organizzato una lotteria per la quale, come premio più prestigioso, era stata selezionata proprio una Corvette C8. E' molto probabile che a questo punto abbiate già indovinato, ma lo diciamo lo stesso: il vincitore ha dovuto far causa all'organizzazione perché quest'ultima non ha trovato alcuna Corvette da assegnargli.