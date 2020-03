La Corvette C8 da meno di 60.000$ è introvabile: non la vende nessuno

Chevrolet aveva stupito tutti decidendo di proporre la nuova Corvette C8 a motore centrale con un prezzo incredibilmente aggressivo: meno di 60.000$ per una vettura con prestazioni da supersportiva. Peccato che, in questa fase, mettere le mani su uno dei modelli base proposti a questa cifra sia semplicemente impossibili. Non la vende nessuno.

La campagna preorder di Chevrolet è andata bene. Estremamente bene. La casa automobilistica ha virtualmente piazzato tutte le unità che intendeva produrre nel 2020. Nel senso che i preordini hanno superato le stime di produzione di GM.

Ovviamente non è detto che tutte le oltre 37.000 prenotazioni annunciate fino ad oggi si traducano in un acquisto, motivo per cui gli americani potrebbero comunque riuscire nell'impresa di mettere le mani su una Corvette C8 in tempi rapidi.

Tuttavia, verosimilmente la maggior parte dei clienti interessati dovrà aspettare. E pure molto.

Ma il vero problema è che non si riesce a trovare da nessuna parte il modello della C8 da 59.995$. Quella che peraltro fa più gola di tutte, visto il prezzo aggressivo. Ma proprio per questo, l'auto è già sold-out ovunque.

Lo riporta il sito Cars Direct, che sbilancia aggiungendo che, in questo preciso momento, la C8 da meno di 60.000$ è "virtualmente è inesistente". La produzione si è concentrata sui modelli con allestimenti più costosi, e le poche C8 entry-level sono già esaurite ovunque. Su qualsiasi sito i modelli in catalogo vengono dati come già venduti.

La cosa si spiega facilmente, visto che è un trend consolidato nel mercato americano. "Le concessionarie nell'immediato ordinano i modelli con gli allestimenti premium, e solo quando l'hype iniziale si stempera iniziano a rifornirsi anche delle vetture con prezzo base", spiega il report di Cars Direct.

Sembra che in questo momento la Chevrolet C8 più economica disponibile sul mercato sia un modello con verniciatura nera e interni rosso ciliegia da oltre 69.000$