Quante Corvette C8 2020 sono state prodotte veramente?

Come avevamo scritto, GM ha deciso di chiudere gli ordini per la Corvette C8 2020, anticipando invece l'apertura dei preordini per il modello di produzione del 2021. L'auto sportiva è andata quindi in sold-out in poco tempo, motivo per cui per averne una gli americani ora devono spendere parecchi soldi. Ma quante ne sono state prodotte veramente?

Ad imporre la chiusura anticipata degli ordini è stato uno sciopero della United Auto Worker. Le rimostranze dei lavoratori hanno di fatto creato un importante gap nella supply chain di Chevrolet, di cui si sono visti i primi effetti a marzo. Questo, unito alle misure restrittive imposte per contenere il covid-19, ha messo GM in una posizione scomoda.

Così lo scorso 20 marzo sono stati chiusi gli ordini per la Corvette C8 2020. Ora Kai Spande, plant manager degli stabilimenti di Bowling Green, ha spiegato che Chevrolet fino ad ora è riuscita ad assemblare solamente 2.700 Corvette C8.

Questo, unito al fatto che non sappiamo ancora quando lo stabilimento potrà riaprire, ha fatto sì che si speculasse che 2.700 saranno esattamente il numero di Corvette C8 2020 che Chevrolet produrrà in totale.

Nonostante la produttività sia a zero, lo stabilimento di Bowling Green, come riporta The Drive, è ancora in parte attivo — ma non senza le polemiche dei sindacati. GM ha spiegato che un numero ristretto di dipendenti sta lavorando per ridurre gli effetti della scarsità di chassis e assicurarsi che la produzione della C8 possa ripartire nei tempi più rapidi possibili una volta che sarà fattibile.