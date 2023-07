La Corvette C1 guidata da Margot Robbie in Barbie è un'auto reale o è finta?

Sta spopolando il film di Barbie nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, Italia compresa. Uscita la scorsa settimana, la pellicola con protagonista Margot Robbie è riuscita a creare un grandissimo hype che si sta traducendo in milioni di dollari al botteghino.

Al di là della trama del film, di cui non vi raccontiamo nulla per evitare spoiler, ci interessa parlare della Chevrolet Corvette C1 di colore rosa guidata da Barbie, fresca di versione elettrica E-Ray, presente sia nel film quanto nel trailer dello stesso.

La domanda sorge spontanea: l'auto è vera oppure è un oggetto di scena completamente finto? Una questione lecita visto che la vettura appare senza dubbio di dimensioni ridotte rispetto alla C1 che siamo abituati a vedere, e ciò fa appunto pensare a qualcosa di “fake”.

Per spazzare via ogni dubbio Autoweek ha interpellato Nico Ferrari, colui che gestisce la “Picture Vehicles”, società che ha lavorato su tutti i veicoli che troviamo nel film. “L'auto nel film si guida davvero ma non dall'interno. L'auto èstata guidata da remoto da un operatore che utilizzava un visore VR. Questa è stata ritenuta l'opzione più sicura per consentire a Margot di esprimersi pienamente nel veicolo senza doversi preoccupare di controllare il veicolo”.

Ferrari spiega chiaramente come l'auto sia stata realizzata partendo da zero, quindi non sulla base di una vettura esistente: “Tutto, compreso il telaio e la carrozzeria, doveva essere realizzato su misura – ha raccontato - non ci sono componenti di un'auto esistente sulla vettura di Barbie che abbiamo costruito. Non era possibile utilizzare nulla di un'auto esistente perché sarebbe stato tutto troppo grande. L'auto di Barbie è più piccola del 23% rispetto alla Corvette originale, quindi è stato necessario disegnare, fabbricare e installare l'intera auto per creare il pezzo finito”.

Ma come è alimentata la C1 rosa? “C'è un piccolo motore elettrico, simile a quello che si trova in un golf cart. Trasmissione diretta a un differenziale posteriore per alimentare le ruote posteriori. Molto semplice, molto facile. Ci sono delle batterie da 12 volt sotto il sedile del passeggero posteriore”.

In ogni caso Margot Robbie non ha mai guidato veramente: “L'auto non può essere guidata dall'interno, l'unico modo per spostarla è il sistema remoto VR che è stato installato dal team SFX (Effetti speciali). Non ha nemmeno finti pedali all'interno, solo un volante”.

Infine Ferrari ha svelato quante C1 rosa sono state realizzate per il film: “In totale ne abbiamo fatte 5. Abbiamo fatto anche una versione in giallo e una in blu: l'auto blu era quella che abbiamo avvolto nella grafica Kendom di Ken con le fiamme”. E a proposito di Corvette particolari, lo sapevate dell'esistenza della C7 da Guinness? L'auto più veloce... in retromarcia.