Corvette beccata a oltre 300 km/h, il conducente:'dovevo fare colazione'

Nel corso della mattinata di ieri, domenica 4 maggio, un uomo è stato individuato dalla polizia mentre viaggiava a ben 308 chilometri all'ora a bordo della sua Chevrolet Corvette. Una velocità assolutamente sconsiderata e di tre volte superiore al limite della tratta stradale attraversata.

Stando a quanto riportato dalla polizia locale, a nome di Trooper Heater Axtman, che ha pubblicato il tweet visibile in fondo alla pagina, la Corvette alle 07:45 è passata come un missile davanti ai rilevatori posizionati sulla Washington State Route 9. Pochi minuti dopo il trentunenne automobilista è stato immediatamente fatto accostare dalla polizia, alla quale ha esposto il proprio alibi:"stavo andando a fare colazione". In pratica, invece di rilassarsi e gustarsi un bello spuntino mattutino, si è ritrovato con due accuse: una per guida spericolata e l'altra per guida in stato d'ebbrezza.

Axtman è stato poi contattato dai colleghi di The Drive, ai quali ha riferito che la vettura incriminata era una Chevrolet Corvette del 2008, che però non è stata esaminata per capire di che modello specifico si trattasse, né per intuire se fosse stata modificata. Nonostante tutto possiamo fare qualche congettura. La Corvette poteva quindi essere una Z06 oppure una ZR1 ma, vista la rarità di quest'ultima, è più probabile che a superare i limiti fosse la prima. Pertanto sotto al cofano dovrebbe trovarsi un possente V8 da 7,0 litri e capace di scaricare sull'asfalto ben 505 cavalli di potenza. La ZR1 invece è mossa sempre da un V8, ma in questo caso propulsore sovralimentato da 6,2 litri ed erogante 638 cavalli.

In questo periodo caratterizzato dai lockdown le strade semi-deserte stanno invogliando gli automobilisti a superare con sempre maggiore frequenza i limiti di velocità. Ne è un esempio la situazione di alcune settimane fa a Manhattan: l'isola appartenente alla città di New York si è trasformata nel set cinematografico di Fast and Furious.