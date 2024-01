Cortina, autovelox da mezzo milione di euro abbattuto: è stato ancora 'fleximan'?

Sono passati solo poco più di sette giorni da quando l'ottavo autovelox del Polesine era stato abbattuto da quello che è stato ribattezzato fleximan, l'uomo col flessibile.

Le autorità sono alla ricerca del responsabile, forse la stessa mano o magari più di una persona, nel contempo un altro rilevatore di velocità è finito segato in due. L'ultima vittima è stato il velox vicino a Cortina, al passo Giau, in provincia di Belluno.

E' considerato, come scrive il Corriere della Sera, uno dei rilevatori più famigerati d'Italia visto che sfornava multe a raffica per un importo da ben mezzo milione di euro. Fra martedì e mercoledì scorso qualcuno ha però deciso di abbatterlo, e anche in questo caso il modus operandi è stato lo stesso dei precedenti abbattimenti: con il flessibile il palo che lo sostiene è stato letteralmente diviso in due, finendo a terra, così come si vede nella foto che trovate qui sopra pubblicata da Il Fatto Quotidiano.

Emulatori o ancora una volta è stato fleximan? Nessuno può dirlo fatto sta che le forze dell'ordine hanno aperto un'indagine verso ignoti, ma difficilmente riusciranno a risalire al responsabile o ai responsabili.

L'amministrazione comunale nel frattempo ha diramato una nota in cui si legge: «Un atto che l’amministrazione comunale ritiene deplorevole ed irrispettoso verso tutta la comunità collese, non abituata a questo tipo di azioni. Anche per il fatto che l’azione si è svolta con tutta probabilità col favore delle tenebre nella giornata di martedì sera».

Il sindaco Paolo Frena ha già fatto sapere di aver sporto denuncia, per poi precisare: «L’amministrazione comunale, con i suoi uffici, si attiverà comunque da subito per ripristinare nel più breve tempo possibile la strumentazione di controllo e valuterà anche l’installazione di un impianto di videosorveglianza affinché situazioni del genere non si verifichino più in futuro».

Pomeriggio Cinque ha intervistato un uomo proprietario di un rifugio in zona che ha spiegato che su quella strada vige il limite massimo di 50 km/h “Ma in discesa si superano facilmente".

Salvini ha promesso una stretta sugli autovelox macina soldi, ma bisognerà capire se in questo elenco rientrerà anche quello sul Passo Giau.