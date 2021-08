È in corso il più grande sondaggio sulle EV mai creato: siete pronti a partecipare?

Il mondo dell'auto sta cambiando. La transizione dalla combustione interna alla propulsione completamente elettrica attraverso l'uso delle batteria cambierà per sempre la mobilità, e adesso i ragazzi di Motor1 e InsideEVs hanno intenzione di richiamare la vostra attenzione per un maxi sondaggio sulle auto elettriche.

A tutti gli automobilisti che vorranno partecipare basterà cliccare su questo link per essere reindirizzati alla pagina iniziale, tramite la quale verrà chiesto di rispondere nel modo più sincero possibile per l'ottenimento di statistiche veritiere sull'opinione di decine di migliaia di intervistati.

Una volta conclusasi l'operazione l'enorme mole di dati verrà inviata direttamente ai produttori di auto e a tutta l'industria connessa alla produzione di veicoli. Per ringraziarvi della partecipazione, chi di dovere procederà a girarvi una copia dei risultati complessivi entro la fine di settembre.

Ovviamente tutte le risposte resteranno anonime e verranno processate da un ente apposito che risponde al nome di DVJ Insight. I questionari verranno presentati esclusivamente in forma aggregata, per cui non saranno pubblicate informazioni utili al riconoscimento personale.



