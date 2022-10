Le corsie ciclabili pop-up servono davvero? Risponde uno studio

Con lo scoppio della pandemia da COVID-19 il mondo è cambiato profondamente, le città hanno provato a cambiare passo e a offrire sempre più piste ciclabili per scongiurare il congestionamento del traffico. Ma le nuove piste pop-up sono davvero servite?

Per piste pop-up intendiamo porzioni di corsia normale che diventano riservate appositamente alle biciclette, un po' ciò che è successo a Milano su Corso Buenos Aires e Corso Venezia, motivo per cui il Sindaco Beppe Sala è stato criticato dagli automobilisti più tradizionalisti. Ora però uno studio, che si è focalizzato su una particolare strada di Berlino, Kottbusser Damm, premia questo tipo di corsie. Il report parla di un aumento dell'uso della bicicletta del 73% su quella determinata strada nel 2020, una crescita eccezionale anche rispetto a tutta Berlino, con le bici aumentate del 20-23%. Il picco di utilizzo si è registrato nel maggio del 2020, quando la corsia è stata creata, arrivato al 141% rispetto al maggio 2019.

Con le corsie, anche pop-up, il pubblico è dunque spinto maggiormente a utilizzare la bicicletta, questo però non è il solo vantaggio registrato. Sembra infatti che su Kottbusser Damm il biossido di azoto (NOx) prodotto dai veicoli a motore, uno dei maggiori responsabili dello smog cittadino, sia diminuito del 22% con l'implementazione della corsia ciclabile. Le strade attorno a Kottbusser Damm non hanno registrato la stessa diminuzione, segno che è proprio grazie alla ciclabile che l'inquinamento dannoso per l'uomo è diminuito.

Anche a Berlino però gli automobilisti più irreprensibili hanno criticato la scelta del Comune, hanno invece apprezzato le nuove corsie ciclabili i pedoni, i ciclisti e le persone solite a utilizzare i mezzi pubblici. Gli automobilisti hanno lamentato maggiore traffico e meno parcheggi, sembra però assurdo che a un'auto non basti l'80-90% di una corsia e che voglia tutto il 100%. Inoltre lo studio ha registrato una diminuzione dell'inquinamento, come abbiamo visto, dunque l'aumento del traffico non sembra esserci stato davvero - dice sempre il report.

Queste nuove soluzioni stimolano anche i cittadini a sperimentare nuove forme di trasporto green, che sia la bicicletta o il monopattino, alternative alla vettura privata. Possono sembrare dati poco efficaci, relativi fra l'altro a una sola strada di Berlino, è però interessante vedere come soluzioni "fast" come la creazione di nuove corsie ciclabili possa davvero aiutare le nostre città a respirare maggiormente. Non a caso New York ha deciso di liberare le strade dalle auto.