Corriere Amazon scorda il freno a mano: è costretto a inseguire il veicolo a piedi

Su YouTube è appena apparso un esilarante video, che mostra un addetto alle consegne Amazon costretto a inseguire il proprio veicolo. Era sceso dal furgone carico di pacchi per una consegna, dimenticando però di inserire il freno a mano.

Le riprese sono state catturate da una piccola telecamera sicurezza, situata all'interno del citofono di un'abitazione. Non appena il video inizia, il furgono Mercedes-Benz comincia lentamente a scivolare all'indietro. Un attimo dopo il corriere si avvicina al campanello totalmente ignaro del guaio che si stava nel frattempo consumando.

L'uomo, di spalle al mezzo, lascia a terra il pacco e suona al campanello ma, non appena uscendo dall'inquadratura si appresta a tornare a bordo del furgone, capisce la situazione. Un attimo dopo prova a evitare l'inevitabile cercando di raggiungere il veicolo di corsa, ma a quanto pare non ce l'ha fatta perché quest'ultimo è finito nel viale di un'abitazione vicina. A testimoniarlo un'immagine postata su Reddit, e che potete vedere in fondo alla pagina.

Al momento non sappiamo come si sia svolto l'accaduto. Di sicuro il freno a mano non era inserito, ma c'è da verificare se l'uomo avesse lasciato il cambio in folle o se semplicemente la marcia si fosse disinserita in qualche modo.

In ogni caso il danno è di lieve entità se paragonato a quanto accaduto non molte ore fa nei pressi di Chicago, dove un maxi incidente ha visto coinvolti 60 mezzi e mandato all'ospedale ben 14 persone. La causa sarebbe da ricercare nel freddo e nella neve, che ha praticamente azzerato il grip degli pneumatici sull'asfalto. Per chiudere vi rimandiamo ad una notizia recente, che ci mostra in foto e in video i nuovi furgoni Rivian che Amazon userà per le consegne.