Il Corononavirus colpisce Roma: annullato il GP di Formula E

Nel nostro Paese il Coronavirus, oltre a mietere purtroppo numerose vittime, sta causando il rinvio o l'annullamento di una serie infinita di eventi sportivi e non. Oggi è infatti arrivata la notizia ufficiale della cancellazione del GP di Roma di Formula E.

Dopo aver saltato la tappa riguardante il GP cinese, la Formula E subisce quindi un altro stop. La Capitale il prossimo 4 Aprile non ospiterà più la rinomata competizione. A renderlo noto sono stati gli organizzatori stessi, tramite la voce del presidente dell'Automobile club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani:"Purtroppo non ci è stato possibile trovare una data alternativa, anche per sottoporla all'amministrazione comunale di Roma, in un calendario del motorsport internazionale completamente saturo. La decisione presa è comunque in linea con gli ultimi decreti emanati dal governo."

Insomma non se la passano benissimo gli appassionati di corse (rinviato anche il GP della Cina di Formula 1), però neanche gli appassionati di motori possono gioire. Proprio in questi giorni infatti, più precisamente tra il 5 e il 15 di Marzo, avrebbe dovuto svolgersi ma non lo farà l'attesissimo Salone di Ginevra, da decenni ormai tra i più importanti al mondo con le sue mirabolanti presentazioni.

Al momento però Koenigsegg con sue le Gemera e Jesko Absolut, e BMW con la promettente i4 Concept, hanno provveduto a tenere viva l'attenzione di pubblico e stampa, e gli annunci alternativi di altre case automobilistiche vi assicuriamo non mancheranno.