Il Coronavirus fa scendere i prezzi dell'assicurazione auto: i dati regione per regione

Nonostante tutte le difficoltà, l'attuale periodo di lockdown ha di sicuro portato ad alcuni impliciti vantaggi. Con le auto ferme sono diminuiti anche gli incidenti e di conseguenza sono scesi i prezzi delle assicurazioni, così come riportato da un nuovo studio di Facile.it.

I veicoli in circolazione in questo periodo di chiusura hanno segnato un -77%, i sinistri stradali invece hanno subito un calo del 68% secondo i dati ufficiali della Polizia Stradale, elementi che secondo l'osservatorio RC auto di Facile.it hanno in parte contribuito ad abbassare i prezzi medi delle assicurazioni.

A marzo 2020 il prezzo annuo medio di una polizza è sceso a 498,45 euro, ovvero l'8,05% in meno rispetto allo stesso mese del 2019. Un trend che dovrebbe essere riconfermato anche ad aprile, con una netta tendenza al ribasso. Facile.it ha ottenuto questi risultati analizzando un campione di oltre 1.200.000 preventivi raccolti a marzo 2019 e 2020 e le quotazioni delle principali compagnie assicurative del Paese.

La regione che ha subito i maggiori cali è l'Emilia-Romagna, con valori medi scesi del 12% a marzo 2020, segue poi la Toscana a -11,75% e il Lazio, con premio medio RC Auto a -10,98%. In Campania invece il calo è praticamente irrisorio, di appena l'1,39%, in Calabria si parla di un -2,4% e in Sicilia di -5,58%.