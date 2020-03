Il Coronavirus non ferma Stroll, che investe centinaia di milioni nel settore auto

Alcune settimane fa un gruppo di investimenti denominato Yew Tree, e guidato dal miliardario Lawrence Stroll, ha salvato Aston Martin dai suoi guai finanziari con un paracadute da 590 milioni di euro, grazie al quale Yew Tree si è assicurata il 16,7% della casa automobilistica britannica, ma adesso ci sono novità.

Da allora l'emergenza mondiale causata dal Coronavirus ha fatto colare a picco il valore delle azioni di tantissime società quotate in borsa, comprese quelle appartenenti ad Aston Martin. Strategicamente Yew Tree ha pensato di prender possesso di altre azioni, sperando in un imminente rimbalzo del mercato:

"A seguito dei recenti cambiamenti dei prezzi azionari, e alle discussioni con il Consiglio, io e il mio consorzio di invertitori abbiamo concordato una nuova acquisizione che consiste nel 25% della compagnia." Queste le parole di Stroll (tra l'altro padre del pilota F1 Lance Stroll) a informare sulla sua volontà di investire altri 289 milioni di euro, e che ha poi proseguito nel suo discorso:"Inoltre abbiamo aderito ad anticipare altri 22 milioni in investimenti a breve termine per supportare la compagnia."

Insomma, come lo stesso Stroll ha detto in seguito, la situazione attuale non lo spaventa affatto, ed è ottimista per il futuro di Aston Martin. Nel frattempo però la situazione all'interno del settore automotive è estremamente problematica, in quanto il COVID-19 ha causato la chiusura di numerosissimi stabilimenti. Il Gruppo FCA e il Gruppo VW sono stati costretti ad arrestare la produzione in Europa e non solo. In difficoltà soprattutto le realtà più piccole come quella Ferrari, che ha subito ingenti danni a causa dei volumi ridotti.

Contemporaneamente proseguono a barra dritta i lavori per la costruzione della Giga Berlin di Tesla, ecco un video che mostra lo stato del cantiere ad un mese dall'apertura.