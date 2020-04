Il Coronavirus impazza, ma Tesla continua a macinare record su record

Tesla, nonostante l'epidemia di Coronavirus e le conseguenti misure restrittive, registra numeri di vendita stratosferici. Il report della compagnia californiana riguardo le vendite sul Q1 2020 è appena stato rilasciato.

I numeri parlano chiaro. I primi tre mesi di quest'anno settano un record per Tesla, che non aveva mai venduto così tante vetture nel corso di un Q1:"Nel primo quarto abbiamo prodotto almeno 103.000 veicoli e ne abbiamo consegnati all'incirca 88.400. Questa è la nostra migliore performance di sempre nel primo quarto."

Le 84.000 consegne riguardano le vendite combinate di Model 3, Model S e Model X. Le aspettative si attestavano intorno alle 70.000 unità, ma Tesla ha sorpreso ancora una volta. Come potete controllare voi stessi tramite l'immagine in fondo alla pagina, Model 3 e Model Y insieme hanno contato 76.200 consegne, mentre Model S e Model X hanno registrato un totale combinato di 12.200 pezzi. Sul versante della produzione Tesla riferisce che di Model 3/Y sono stati assemblati 87.282 esemplari nel Q1, invece tra Model S e X possiamo contare altri 15.390 modelli:"La produzione di Model Y è iniziata a Gennaio, le consegne a Marzo, in anticipo coi tempi. Inoltre la nostra fabbrica di Shanghai continua a ottenere livelli di produzione da record, nonostante la significativa battuta d'arresto."

La compagnia ha infine riferito:"Il nostro utile netto e i flussi di cassa verranno annunciati assieme alle altre performance finanziarie quando annunceremo i guadagni relativi al Q1. Il nostro conteggio riguardo le consegne è da considerarsi leggermente conservativo, in quanto abbiamo contato soltanto le auto effettivamente trasferite al cliente con tutti i documenti corretti."

Insomma, nonostante la brutta situazione attuale Tesla continua a stupire. Attualmente la casa ha iniziato a consegnare le Model Y più economiche e a sette posti, mentre il futuro potrebbe vedere la compagnia investire su nuove tecnologie, integrando ad esempio pannelli solari sulle superfici delle proprie auto.