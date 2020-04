Coronavirus: Hyundai estende la garanzia a un milione di veicoli

Hyundai ha lanciato C A R E, un programma a livello globale di estensione della garanzia per i suoi veicoli in tutto il mondo. L’iniziativa mira a dare supporto a tutti i clienti del brand che potrebbero incontrare difficoltà a portare il proprio veicolo in assistenza a causa delle restrizioni in atto per contrastare la pandemia di Covid-19.

Grazie a Hyundai C A R E – valido in 175 Paesi su oltre 1,21 milioni di vetture – tutti i veicoli con garanzia ufficiale in scadenza tra marzo e maggio 2020, beneficeranno di un’estensione di garanzia fino al 31 maggio 2020. Con questa decisione, Hyundai reagisce al diffondersi su scala globale del virus Covid-19, che ha spinto numerosi paesi a prendere misure precauzionali come la chiusura di strutture non essenziali.



Hyundai C A R E punta a risolvere tutte le possibili preoccupazioni dei clienti che necessitano di manutenzione o riparazioni della propria auto nel periodo in cui sono in vigore le misure urgenti di contenimento del contagio approvate dal Governo.



Il benessere dei clienti e dei lavoratori è un valore fondamentale per Hyundai, che sta monitorando attentamente l’evoluzione della pandemia osservando le limitazioni imposte dai governi per fermarne la diffusione.



“Sappiamo che molti nostri clienti non hanno accesso ai servizi della nostra rete di officine in questo periodo” – ha dichiarato Wonhong Cho, Executive Vice President e capo della Customer Experience Division di Hyundai Motor Company. “Con Hyundai C A R E desideriamo rassicurarli in merito alla possibilità di effettuare interventi in garanzia nei prossimi mesi. Non teniamo solo alla salute e alla sicurezza dei nostri clienti, ma anche alla "salute" e alla sicurezza dei loro veicoli”.



Hyundai Italia aderisce al programma e, attraverso lo Hyundai Customer Care Center, contatterà individualmente tutti i clienti coinvolti per fornire maggiori dettagli sull’iniziativa.