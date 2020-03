Coronavirus, da Helbiz 25mila corse gratuite da 20 minuti

Anche Helbiz si aggiunge alla Solidarietà Digitale del Governo. Il popolare servizio di trasporti interurbani con gli scooter elettrici ha infatti lanciato un'interessante promozione in questo difficile momento che sta attraversando il nostro paese.

Fino al 4 Aprile 2020 nelle città di Milano, Torino, Verona e Roma sarà possibile godere di 25mila corse gratuite da 20 minuti l'una.

Per accedere all'iniziativa basta semplicemente inserire il coupon distantimauniti all'interno dell'applicazione, ed il sistema farà il resto.

Ovviamente ricordiamo anche che sono sconsigliati tutti gli spostamenti non necessari, e che la Polizia o Carabinieri potrebbero chiedere di compilare l'autocertificazione del Ministero degli Interni in cui bisogna indicare il motivo per cui non si è a casa.

Da oggi sono chiusi tutti i bar, ristoranti e negozi, ad eccezione di quelli che vendono beni di prima necessità, farmacie e tabacchi.

Sono aperti anche tutti i negozi d'elettronica di consumo, mentre come abbiamo avuto modo di raccontare questa mattina, il dcpm di ieri sera non avrà alcun impatto sugli ordini effettuati online su siti web come Amazon ed altri e-commerce.