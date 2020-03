Il Coronavirus blocca tutto? Audi risponde con un libro da colorare

Mentre il Coronavirus dà una forte battuta d'arresto a tutta l'industria automobilistica provocando tra le altre cose un rinvio di tutti i piani dell'Unione Europe, Audi risponde con uno stile tutto suo, fornendo a chiunque sia interessato un passatempo piuttosto particolare.

La casa tedesca ha infatti condiviso un libro da colorare come modo per passare il tempo chiusi nella propria dimora. Tutti possono scaricarlo liberamente, ed eccovi il link nel caso voleste cimentarvi. All'interno domina sicuramente la R8, e non possiamo affatto biasimare Audi per averla inserita. A ogni modo sono presenti anche altre Audi chiaramente, ad esempio la vettura da rally Quattro mentre sfreccia alzando polvere sullo sfondo. Curioso l'inserimento di una macchina da gara Auto Union e persino la compara si un'auto elettrica Slaby-Beringer del 1919.

Infine c'è da notare l'ingombranza del crossover Q7, che si estende per un paio di pagine senza difficoltà. Il veicolo è stato posto davanti a un paesaggio armonioso, con la Luna e le montagne a creare atmosfera. Insomma, se in casa non aveste a disposizione pastelli o matite colorate, aggiungetele alla lista di cose da comprare durante le vostre centellinate uscite, con la speranza che questo possa dare un tocco di diversità alla monotonia di questi giorni.

Nel frattempo il Gruppo FCA si è impegnato in un nobile progetto: quello di produrre un milione di mascherine in un mese presso uno stabilimento asiatico. Tesla invece pare non accusare particolarmente la situazione, e un analista ha dichiarato che la casa californiana è talmente forte che può restare per mesi senza produrre e incassare alla grande.