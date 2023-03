Corinna, moglie di Michael Schumacher: 'Vive da 10 anni come una prigioniera'

C'è una persona che da quel maledetto incidente sulle nevi del 29 dicembre 2013, non ha mai lasciato nemmeno per un giorno Michael Schumacher, ed è la moglie Corinna, oggi 54enne. Da poco più di 9 anni la compagna del Kaiser vive come una sorta di prigioniera.

A parlarne è stato ieri Eddie Jordan, team principal del tedesco ai tempi della Jordan, intervistato dal Sun US. Nell'occasione ha spiegato: "Questa è stata la situazione più orribile per Mick e Corinna. Sono passati quasi dieci anni e lei non è stata in grado di andare a una festa, a pranzare in un ristorante oppure in qualsiasi altro posto pubblico. Vive come una prigioniera perché tutti vorrebbero parlarle di Michael quando in realtà non ha alcun bisogno che gliene ricordino di continuo la condizione".

Eddie Jordan ha confessato di non aver mai potuto andare a trovare Michael Schumacher: "Non sono stato in grado di andare a vedere Michael, la famiglia mi ha detto: Ti vogliamo bene Eddie e siamo stati molto vicini per tanto tempo, ma abbiamo bisogno della privacy e della salvaguardia di Michael”.

E ancora: "La privacy è un aspetto così vitale per lo sport, gli affari e la tua vita personale. Corinna ha stabilito alcune regole, la conosco molto bene e molto prima di Michael Schumacher. È una ragazza adorabile e l'ho conosciuta quando ha sposato Michael, quindi c'è una lunga storia di buoni rapporti".

Quindi ha proseguito: "Ho fatto uno sforzo per andare a vedere Michael nei primi giorni e Corinna ha rifiutato, e giustamente perché troppe persone volevano andare a trovarlo. Jean Todt ha avuto il privilegio di andare a trovarlo per via del fatto che fossero molto vicini a seguito del periodo passato insieme alla Ferrari, il che è del tutto comprensibile”.

Eddie Jordan ha parlato anche di Mick Schumacher, il figlio di Michael che ieri ha festeggiato il suo 24esimo compleanno: "Anche per Mick è difficile, sta cercando di farsi una carriera nelle corse automobilistiche. Se Mick non avesse questa pressione di suo padre che incombe su di lui, probabilmente sarebbe un pilota molto migliore di quello che pensiamo. Tuttavia, è suo padre e deve capirlo e affrontarlo, ma i miei pensieri sono con lui. Non mi rivolgo spesso a Mick, ma ho adorato quello che ha detto riguardo alla Jordan (il giovane Mick ha guidato la Jordan 191 prima auto in Formula 1 di papà ndr), è stato un tocco nostalgico e molto carino. Mick – ha concluso - ha bisogno del proprio spazio libero e del proprio tempo come tutti in quella famiglia”.

Eddie Jordan aveva parlato di Michael Schumacher e delle sue condizioni di salute nelle ultime settimane, dicendo che il Kaiser “C'è ma è come se non ci fosse”. E sempre riguardo alla sua scuderia negli scorsi giorni era emerso un retroscena incredibile riguardante Michael Schumacher e l'esordio in Jordan.