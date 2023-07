Cordoli dei marciapiedi come 'colonnine' per caricare le auto elettriche: progetto al via

Continua ad evolvere il mondo delle auto elettriche e più ci avviciniamo alla fatidica data del 2035, il ban dell'Ue di benzina e diesel, più emergono soluzioni inedite per migliorare la vita dei possessori degli EV.

L'ultima idea in tal senso giunge da Colonia, nota città della Germania, dove in queste settimane è partito un progetto pilota riguardante la possibilità di caricare la batteria delle auto elettriche direttamente dai cordoli dei marciapiedi.

In poche parole l'auto viene parcheggiata a bordo della strada, dopo di che si può direttamente collegarla alla presa della corrente posizionata ai pedi del veicolo. Il progetto è nato dal binomio composto dal gruppo industriale Rheinmetall e dalla società di mobilità elettrica TankE, e di fatto elimina la necessità di installare le colonnine di ricarica.

Rende il tutto più agevole visto che i marciapiedi sono praticamente ovunque, senza dimenticarsi poi dell'aspetto puramente estetico visto che con una presa a terra il paesaggio urbano non viene in alcun modo deturpato, risultando invisibile l'attacco.

Secondo alcune stime, in Germania serviranno un milione di punti di ricarica entro il 2030, ma non sarà semplice installarli vista la mancanza di spazi adeguati; ecco che viene quindi in aiuto la soluzione testata in questi giorni a Colonia, che risulta rapida e dal basso costo, oltre che essere straordinariamente flessibile.

L'idea sviluppata da Rheinmetall “fa un uso intelligente delle infrastrutture urbane esistenti e allo stesso tempo assicura un livello identico di prestazioni di ricarica, trasformando efficacemente i cordoli in pali di ricarica”.

Il problema delle colonnine di ricarica non è ovviamente solo tedesco e anche in Italia la situazione è tutt'altro che rosea. Nel nostro Paese siamo messi male ma c'è comunque speranza per il futuro prossimo visti i numerosi progetti in corso: più la rete diverrà capillare e più le auto elettriche si diffonderanno.