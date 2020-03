Avreste il coraggio di montare su una Porsche 911 il motore elettrico di una Nissan LEAF?

Appassionati Porsche che state per leggere questo articolo, siete pronti ad assistere a un vero e proprio sacrilegio? Qualcuno ha ben pensato di montare il motore elettrico di una Nissan LEAF a bordo di una Porsche 911 (996) come nulla fosse...

Capiamo che una nuova Porsche Taycan elettrica possa risultare troppo costosa per molti là fuori, inoltre la disponibilità dell'auto in questo primo anno di produzione è alquanto limitata, ma fondere una LEAF e una 911 è un vero affronto. Tra l'altro, com'è facile immaginare, a bordo è stato installato anche il pacco batterie originale della LEAF da 40 kWh, dunque non vogliamo neppure sapere quanto possa pesare questa "creatura" a lavoro ultimato...

Bisogna però apprezzare il fatto che si è trattato di un progetto artigianale all'estremo, con il proprietario dell'auto che ha portato a termine la conversione in solitaria. Non è la prima volta del resto che assistiamo a un lavoro del genere, qualcuno nelle ultime settimane ha sfruttato sempre motore e batterie di una LEAF per modificare una Toyota 86, capace ora di erogare 200 CV e 400 Nm di coppia istantanea. Esistono poi anche conversioni ufficiali di auto classiche, pensiamo a questa MINI Swind-E Classic, dal costo di circa 89.000 euro...