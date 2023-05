Copenaghen anticipa il ban Ue: stop a benzina e diesel dal 2030

Con largo anticipo rispetto al ban dell'Ue a benzina e diesel previsto per il 2035, la capitale della Danimarca, Copenaghen, punta a vietare la circolazione delle auto con motore endotermico fra sette anni, dal 2030.

Al momento si tratta solamente di una proposta di legge ma nella prima settimana di maggio l'amministrazione pubblica ha tenuto una riunione con i vari esponenti dei principali partiti, per trovare un accordo facendo in modo che dalle parole si passi alla carta e quindi ai fatti.

Come è ben noto, nei Paesi nordici il tema del green, dell'ambiente e della decarbonizzazione è estremamente sentito rispetto ad esempio ai Paesi del sud Europa che appaiono invece un po' più scettici.

Basti pensare che in Svezia aprirà a breve la strada elettrificata che ricarica le auto EV durante la marcia, compensando in parte il problema della scarsa autonomia delle batterie. A riguardo Copenaghen, con l'apporto di addetti ai lavori, ingegneri e urbanisti, è pronta a degli studi di fattibilità nel corso della seconda metà dell'anno, soffermandosi in particolare su quale sia il numero preciso di punti di ricarica da posizionare in città, tenendo conto del numero di auto elettriche circolanti e del fabbisogno energetico dei suoi cittadini.

Non è ben chiaro se il progetto riguarderà solo il centro storico o anche la zona periferica della splendida città della Sirenetta, e si attende il lasciapassare del governo centrale, che ha fatto sapere nel 2021 che entro il decennio bisognava stabilire delle zone “franche” a zero emissioni in quasi tutte le principali città della nazione.

Copenaghen vuole dare il buon esempio e già due anni fa ha acquistato autobus al 100 per cento elettrici, sostituendo così la vecchia flotta di mezzi pubblici a gasolio: vedremo se anche le vetture con motore endotermico subiranno la stessa sorte.