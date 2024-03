Conviene passare da una 'vecchia' Tesla Model 3 a una nuova Highland 2024?

Come ormai saprete, a fine 2023 Tesla ha portato in Italia la nuova Model 3 2024, nome in codice Project Highland. Una vettura sicuramente migliorata rispetto al modello precedente, chi però già possiede una Model 3 dovrebbe pensare al cambio?

In cuor nostro conosciamo già la risposta, sono oltre 15 anni che ci poniamo lo stesso quesito all’uscita di ogni nuovo iPhone o di un Galaxy S: conviene passare dal vecchio al nuovo modello? Generalmente, soprattutto negli ultimi anni, cambiare telefono da un anno all’altro non ha alcun senso, prestazioni e feature cambiano di poco, i miglioramenti ci sono ma servono soprattutto a chi ancora non possiede quel determinato modello oppure ne ha uno molto datato. Anche se la Tesla Model 3 non è uno smartphone, e non viene aggiornata ogni anno, gli uomini di Elon Musk hanno comunque migliorato la vettura con il passare degli anni andando a modificare - silenziosamente - piccoli dettagli qua e là. La Model 3 Highland ha rappresentato un bel passo in avanti, comunque non si è trattato di una “nuova generazione” in senso stretto, per stessa ammissione di Tesla. Potrebbe dunque valere la pena di passare da una “vecchia” Model 3 a questa nuova?

Andy Slye, proprietario di una Tesla Model 3 2018, ha messo alla prova una nuova Tesla Model 3 2024 e ha raccontato la sua esperienza all’interno di un video. Noi vi consigliamo di visionare il filmato per intero, vi anticipiamo comunque che secondo Slye il passaggio da un modello all’altro forse non vale la pena. La soddisfazione relativa al modello è sostanzialmente la stessa: nonostante i palesi cambiamenti che ci sono stati, comunque nulla può definirsi un game changer, capace di cambiare totalmente l’esperienza a bordo. Anche Autopilot ha sostanzialmente le stesse performance e riceve regolarmente aggiornamenti. Il video di Slye ci dice dunque due cose. La prima è che se siete già possessori di una Tesla recente, passare alla Highland non ha molto senso, andreste a spendere un bel po’ di denaro per avere novità non così radicali. La seconda è che, se ancora non possedete una Tesla e state pensando a una Model 3, da una parte potete tranquillamente pensare a prendere una Highland 2024, dall’altra però - in caso di offerte clamorose oppure di una buona occasione sul mercato dell’usato - potete risparmiare qualcosa optando per un modello recente, che comunque saprà darvi grandi soddisfazioni.



Nel frattempo vi ricordiamo che anche la Tesla Model 3 Performance sta per essere aggiornata al 2024, con tutte le novità del progetto Highland.