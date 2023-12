Conviene comprare un'auto a metano? Pro e Contro dopo la crisi dei carburanti

Di recente ci siamo occupati dei vantaggi e degli svantaggi delle auto a GPL, un articolo che sta riscontrando particolarmente successo. Oggi vogliamo invece analizzare Pro e Contro del metano, alimentazione che purtroppo negli ultimi anni ha subito un crollo verticale.

A fine 2021 il prezzo del metano era ancora accettabile e in linea con gli anni precedenti, poi però nel 2022 è iniziata una scalata mai vista prima a causa della crisi in Ucraina. I grafici della community italiana MetanoAuto.com sono inequivocabili e dimostrano il perché da quasi due anni le vendite di auto a metano siano crollate a picco - l’esatto contrario dei prezzi alla pompa. A inizio 2023 il costo chilometrico del metano è tornato più o meno in linea con quello del GPL, dunque potrebbe avere ancora senso acquistare una vettura a metano nel 2024, il problema è che un’alimentazione instabile dal punto di vista dei prezzi, motivo per cui la gente tende a non fidarsi più.

Peccato perché sulla carta il metano per auto è un carburante abbastanza pulito, il CH4 infatti è composto sostanzialmente da idrogeno e carbonio, parliamo insomma di un elemento energetico rinnovabile che emette meno sostanze inquinanti rispetto ad altri carburanti - circa il 20% in meno se paragonato alla benzina. Questo non è il solo vantaggio del metano, che è anche un carburante efficiente, spesso e volentieri anche più di benzina e diesel. Fatta eccezione per gli ultimi due anni, il metano è stato storicamente un carburante economico, motivo che spingeva il pubblico a sceglierlo: a parità di spesa, con il metano si possono percorrere più chilometri rispetto a benzina e gasolio.

Certo non tutto ciò che luccica è oro, infatti il metano ha il problema della reperibilità: in Italia i distributori attivi sono poco più di 1.600, meno di 160 di questi sono operativi 24 ore al giorno. Su questo fronte il GPL dà sicuramente più garanzie con circa 4.000 distributori sul territorio italiano. Altro svantaggio è la necessità di viaggiare a serbatoio pieno: a ogni rifornimento l’auto a metano ha bisogno che le bombole siano tutte piene, inoltre i tempi salgono leggermente rispetto alle altre alimentazioni.

Considerando anche il prezzo iniziale di un’auto a metano e la limitata disponibilità di modelli sul mercato, la convenienza è scesa clamorosamente negli ultimi tempi. Se nei primi 11 mesi del 2022 in Italia erano state vendute 10.190 vetture a metano, nello stesso periodo del 2023 ne sono state immatricolate solo 1.667, se non siamo vicini alla linea piatta poco ci manca... Le auto Full Electric ormai vendono molto più del metano, da gennaio a novembre 2023 infatti sono state piazzate 59.839 BEV. Ora fate voi le vostre considerazioni.