Quanto conviene un'auto elettrica con gli attuali prezzi della benzina? Calcolatelo online

I tempi che stiamo vivendo non sono facili. Dopo due anni di crisi sanitaria è arrivata una guerra dietro l'angolo, in Ucraina, che ha contribuito a innalzare i prezzi delle risorse energetiche - petrolio e dunque anche benzina e diesel. Si stima che i prezzi dei carburanti potrebbero salire ancora, forse però si può risparmiare con l'elettrico.

A dirlo non siamo noi ma un nuovo calcolatore online sviluppato da Select Car Leasing. Essendo una piattaforma inglese, i prezzi sono in sterline, è però facile fare un raffronto con l'euro. Il calcolatore vi permette di scegliere quanti chilometri percorrete ogni anno per capire quanto andreste a spendere con la benzina e il diesel oppure con l'elettricità.

I calcoli sono basati su un prezzo di benzina/gasolio pari a 1,71 sterline al litro, ovvero 1,95 euro al cambio, mentre l'elettricità su 0,34 sterline al kWh, ovvero 0,39 euro, prezzi che in effetti non discostano poi troppo da quelli italiani (quanto costa ricaricare un'auto elettrica alle colonnine pubbliche?). Il calcolatore vi permette di selezionare da 8.000 km a 40.000 km l'anno, facciamo dunque qualche esempio: percorrendo 8.000 km annui, il risparmio a favore dell'elettrico dovrebbe essere di circa 570 euro, su 24.000 km il risparmio sale a 1.700 euro, mentre su 140.000 km il vantaggio è di 2.800 euro.

Questi risparmi sono calcolati in base a diversi fattori, uno di questi è l'efficienza media delle auto termiche, ferma a 39,6 mpg (miglia per gallone), mentre l'efficienza elettrica è stimata in 5,60 km per kWh. Sulla carta, dunque, è innegabile che l'elettricità al momento sia più conveniente, le EV però hanno costi maggiori all'acquisto (ma meno manutenzione ordinaria), dunque è necessario fare un po' di conti prima di scegliere...