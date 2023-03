Conviene acquistare oggi un'auto a benzina o diesel, o meglio puntare sull'elettrico?

Sono tanti, fra coloro che vorrebbero acquistare nell'immediato futuro un'auto, a domandarsi se oggi convenga ancora comprare una vettura diesel o benzina, o se non sarebbe il caso di andare su un elettrico o magari un ibrido.

Ovviamente non esiste la risposta perfetta, ma di una cosa dobbiamo essere certi: dal 2035 scatterà lo stop di benzina e diesel in Ue di conseguenza i modelli che usciranno nei prossimi 12 anni saranno gli ultimi acquistabili nuovi con motore endotermico.

Oggi conviene comprare un diesel o una benzina? La risposta è ovviamente sì, anche se molto dipende dalle esigenze di un automobilista. Prima di tutto bisogna tenere in considerazione se il proprietario utilizza l'auto macinando centinaia di chilometri a settimana o se invece la guida solo nel weekend.

Nel primo caso forse sarebbe meglio affidarsi ancora ad un endotermico, o meglio ancora, ad un ibrido, soprattutto se non si risiede nelle grandi città o nelle regioni del nord e non si può godere di numerose colonnine di ricarica nelle vicinanze.

Se invece utilizzate l'auto in maniera più sporadica allora a quel punto potreste approcciarvi all'elettrico. C'è poi da fare i conti con il prezzo, è logico pensare che da qui fino al prossimo 2035 il costo delle auto elettriche si abbasserà notevolmente, di conseguenza sarebbe forse un bene non affrettarsi troppo nel fiondarsi su un EV, aspettando che magari il mercato si livelli un po'.

Secondo gli esperti, a cominciare dal New York Times, è probabile che già entro il 2023 il prezzo delle elettriche e quello delle termiche possa pareggiarsi. Come ogni tecnologia, con il progredire degli anni e la diffusione della stessa, i prezzi si abbassano e accadrà sicuramente lo stesso anche per l'elettrico.

Altro aspetto con cui bisognerà fare i conti se si vorrà acquistare un'auto, è il parco offerto dalle varie case automobilistiche, che stanno proponendo sempre più modelli elettrici, in vista appunto del 2035. Non vanno poi sottovalutati gli incentivi, ad oggi fino ad un massimo di 5.000 euro per acquistare le vetture meno inquinanti, e altra questione che potrebbe indurre un automobilista a puntare fin da subito su un elettrico.

Sia chiaro, passare da termico a EV è una mezza rivoluzione, l'utilizzo dell'auto va ripensato, ed è buona cosa informarsi bene prima di fare il grande passo, ma nulla vieta ovviamente di poter acquistare fin da subito un'elettrica, di modo da arrivare al 2035 già preparati.

Come detto sopra, i prezzi delle full electric sono ancora alti e probabilmente fra 12 anni vi “mangerete” le mani vedendo i listini, ma in ogni caso, quando la gran parte degli automobilisti sarà probabilmente spaventata dall'ingresso nel mondo EV per voi sarà semplicemente una passeggiata.

Prima di congedarci vi lasciamo con la classifica delle 5 auto elettriche meno care in Italia e con la top 10 delle auto nuove più economiche in vendita in Italia, per avere un quadro più chiaro su quanto offre al momento il mercato.