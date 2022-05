Contromano sull'autostrada A14: patente ritirata a un 84enne

Lo scorso weekend del 7-8 maggio 2022 è stato particolarmente intenso per la Polizia Stradale di Forlì, che si è ritrovata a ritirare 5 patenti e a contestare 60 infrazioni al Codice della Strada. La più grave? Un signore di 84 anni contromano sull'A14.

In totale nel weekend di pattuglia sono stati decurtati 110 punti dalle patenti di guida, 4 persone inoltre sono state multate per aver utilizzato lo smartphone durante la guida. Come dicevamo sopra però l'episodio più grave ha riguardato un 84enne capace di imboccare contromano il casello di Valle del Rubicone lungo l'A14: per andare verso sud ha imboccato la direzione nord.



Un equipaggio della Polizia Stradale ha così attivato una Safety Car con lampeggiante e sirena per rallentare il traffico all'altezza di Riccione (la stessa Safety Car che la polizia può attivare in caso di incidente o avaria, a proposito: cosa fare in caso di incidente in autostrada?), mentre una seconda volante ha imboccato il casello di Rimini Nord per intercettare il veicolo contromano. L'84enne al volante si era già accorto di aver commesso un incredibile errore e procedeva a bassa velocità quando è stato raggiunto dalla polizia. L'uomo ha ringraziato gli agenti per essere intervenuti prontamente, una volta entrato in direzione contraria non è più riuscito a uscire... certo la Polizia Stradale è stata comunque obbligata a ritirare la patente al signore in vista di una imminente revoca, fermando in maniera amministrativa anche la vettura per tre mesi.



