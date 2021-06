Contromano fra le strade di Milano: lo scooter impazzito virale sui social

Spesso la mente porta gli uomini a compiere azioni fuori da ogni logica, pericolose per se stessi come per gli altri, che si ritrovano ad assistere ignari a spettacoli che non avrebbero mai voluto vedere. Pensiamo ai ragazzi in scooter che a Milano hanno preso la malsana abitudine di andare contromano sfiorando auto e bus.

Le immagini, pubblicate prima sui social network dai diretti interessati e poi riprese da MilanoToday, sono davvero da brividi. Risalgono ormai a qualche settimana fa ma fanno ancora ribrezzo, e su queste pagine non ce n’eravamo ancora occupati. Nel filmato si vede chiaramente uno scooter andare contromano per le strade trafficate di Milano, in particolare parliamo della preferenziale di Viale Libia, in zona Porta Romana, sfiorando automobili e autobus che non possono fare altro che suonare compulsivamente il clacson e schivare il veicolo impazzito.

I clacson (compreso quello dello scooter) non sono i soli suoni che si percepiscono, chi riprende da uno smartphone infatti urla come un invasato, come in preda a un trip allucinogeno. Di allucinazioni però qui ce ne sono ben poche, almeno per chi guarda il filmato online: parliamo di vera e propria follia, di un episodio finito senza conseguenze per puro miracolo. Speriamo solo non diventi una nuova, malata moda…