Contromano sulla A4: prima l'incidente, poi il furto di un'auto per la fuga

Spesso la realtà supera la fantasia e la frenesia del cinema, con vetture contromano in autostrada, folli inseguimenti delle forze dell’ordine, furti e feriti. Ciò che è successo nella giornata del 22 agosto 2023 sulla A4 ha in effetti dell’incredibile - e solo miracolosamente non ci sono stati feriti gravi.

Sulla A4 Torino-Trieste, attorno alle 19:30 del 22 agosto 2023, un giovane accompagnato da una donna ha imboccato contromano l’autostrada (un evento che purtroppo avviene spesso: proprio di recente è stato fermato un mezzo pesante contromano) attorno a Mesero (MI) seminando ovviamente il panico - fra l’altro in un’ora in cui il traffico è alquanto intenso. Alla Polizia Stradale sono subito arrivate le segnalazioni degli automobilisti, con gli agenti che si sono subito attivati per fermare la follia. Prima dell’arrivo delle pattuglie però la vettura contromano ha generato un frontale con un’altra vettura, la storia però non è finita qui.

Scesi praticamente incolumi dall’auto contromano, l’uomo e la donna a bordo hanno rubato un veicolo sopraggiunto sul posto per poi fuggire a tutta velocità. Una fuga parecchio breve in realtà, con le forze dell’ordine che hanno bloccato i due in breve tempo. Nel frattempo sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118 con quattro ambulanze e un’automedica, i Vigili del Fuoco e varie pattuglie della Polstrada. Fortunatamente nessuno dei feriti ha richiesto cure da codice rosso, solo una persona è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Tutte le altre persone coinvolte, con un’età compresa fra 27 e 38 anni, hanno riportato solo delle contusioni.