Contromano sulla A14: fermato un mezzo pesante dalla Polizia

Probabilmente non c'è nulla di più pericoloso che viaggiare in autostrada contromano, un errore che può essere fatale e disastroso. Oggi purtroppo arriva la notizia di un nuovo episodio, fortunatamente conclusosi senza vittime: un mezzo pesante è stato fermato contromano sulla A14 vicino Bari.

A quanto sembra, secondo il racconto degli agenti di Polizia che hanno eseguito il fermo, il mezzo pesante stava viaggiando lungo la A14 in direzione nord ma nella carreggiata opposta, quella sud. Immediato l'intervento della Polizia stradale che prima ha messo di traverso la volante sulla carreggiata, poi ha segnalato il tutto con bandierine fluorescenti per fermare il veicolo.

Il conducente del mezzo pesante, un uomo di 50 anni, ha dichiarato di essere convinto di trovarsi nel senso corretto di marcia, per la legge però non è certo una giustificazione sufficiente: per lui è scattata una sanzione amministrativa, ancor peggio però - visto l'ambito professionale - gli è stata ritirata la patente, inoltre sul mezzo è scattato un fermo amministrativo valido per tre mesi.

Un disastro insomma, anche se alla fine dei conti è andata anche bene, visto che non si è verificato alcun incidente. Un impatto in autostrada contro un mezzo pesante da parte di un'automobile difficilmente avrebbe lasciato scampo al conducente e ai passeggeri della vettura.

Di recente c'è stata un'altra tragedia sfiorata in autostrada, mentre a maggio era stata ritirata la patente a un 84enne sempre per aver viaggiato contromano.