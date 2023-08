Controesodo: l'ultimo weekend di agosto è da bollino rosso

La rete autostradale italiana si prepara a un nuovo weekend da bollino rosso in tutta la penisola: alle porte c’è il quarto e l’ultimo fine settimana di agosto.

Secondo Anas, circa 11 milioni di veicoli saranno coinvolti nel grande controesodo finale di agosto, ci si aspetta dunque un traffico intenso soprattutto nel centro-nord (i giorni da bollino rosso ad agosto 2023). Sabato 26 e domenica 27 agosto bisognerà dunque fare attenzione a viaggiare, soprattutto nelle ore di punta, nelle quali Anas prevede mezzo milione di veicoli. L’attenzione è soprattutto rivolta alla A2 Autostrada del Mediterraneo in carreggiata nord, in particolare nella zona Pontecagnano-Battipaglia, occhi puntati anche sulla statale 16 adriatica in direzione nord con possibili criticità dalla Puglia al Veneto. Al nord la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, in Lombardia, potrebbe portare a lunghe code, mentre al centro si teme per la statale 7 Appia tra la Campania e il Lazio, il Grande Raccordo Anulare e la statale 148 Pontina. Per migliorare la viabilità ricordiamo che nel weekend i mezzi pesanti non potranno circolare dalle 7:00 alle 22:00.

Rispetto allo scorso anno, almeno con i dati raccolti finora, il traffico di agosto 2023 sembra essere in linea con gli standard, anche se c’è stato un piccolo aumento del 2%. La gente ha viaggiato di più nei giorni feriali, +2,7%, meno nei prefestivi, -1,6%, e di più nei festivi, +1,9%. A quanto pare gli italiani preferiscono spostarsi maggiormente di domenica, così da sfruttare al massimo le proprie ferie. Nelle giornate del 12 e del 13 agosto c’è stato un aumento del traffico del 4% rispetto al 2022. Vedremo dunque cosa succederà nell’ultimo weekend di agosto: Anas è pronta a schierare a turno 2.200 lavoratori fra personale tecnico e di esercizio.