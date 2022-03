Continuano i test per la Hennessey Venom F5: l'hypercar sempre più vicina ai 500 km/h

Quando Hennessey presentò per la prima volta la Venom F5, un dato fece parlare più di qualunque altro, e riguardava la sua velocità massima dichiarata in grado di oltrepassare i 500 km/h. Un dato ancora non ufficializzato, ma il potenziale c’è eccome, e l’obiettivo è sempre più vicino.

Durante gli ultimi test della vettura, svolti lo scorso febbraio presso il Johnny Bohmer Proving Ground, in Florida, la Venom F5 doveva svolgere una messa a punto finale per calibrare al meglio sterzo, impianto frenante, motore e aerodinamica, quindi senza alcuna velleità velocistica, ma ciò nonostante la vettura è riuscita a registrare il risultato più alto fino ad ora.

La Venom F5 ha registrato una velocità massima di 271,6 mph, ossia 473,1 km/h, avvicinandosi quindi al valore dichiarato dalla casa, la quale fa sapere che i prossimi test per raggiungere e ufficializzare il dato dichiarato non arriveranno prima della fine dell’anno, in quanto la priorità attuale del costruttore americano riguarda le consegne. Dovremo quindi aspettare fino alla fine del 2022, e sperare che in quell’occasione l’auto riesca ad ottenere l’ambito riconoscimento di auto di serie più veloce del mondo.

Hennessey infatti ha intenzione di consegnare più di 12 vetture nel corso di quest’anno, tenendo conto che la Venom F5 verrà prodotta in un totale di 24 esemplari, già tutti venduti. Ricordiamo inoltre che sotto al cofano monta un V8 che deriva dall’iconico LS V8 di General Motors, che con alcuni ritocchi è in grado di sprigionare 1817 CV e 1627 Nm di coppia.