Continuano a scendere i prezzi di benzina e diesel: -4 centesimi sul gasolio in 7 giorni

Continuano le buone notizie sul fronte dei prezzi dei carburanti. Dopo le notizie della scorsa settimana, anche in questa giornata del 12 luglio possiamo riportare di prezzi alla pompa in discesa.

Secondi i nuovi dati elaborati dal Mite, la benzina self service è scesa a una media di 2,028 euro al litro, un calo di ben 3,66 centesimi rispetto alla rilevazione precedente. Il gasolio resta ovviamente alto rispetto al suo prezzo di riferimento, in ogni caso siamo stabilmente al di sotto dei 2 euro, cosa che purtroppo è diventata una notizia dopo settimane di prezzi alle stelle; il diesel self service si trova infatti a 1,981 euro al litro di media, in calo di ben 4 centesimi netti nel corso degli ultimi 7 giorni.

La speranza è che i prezzi non tornino a salire in vista del mese di agosto, quando moltissimi italiani prenderanno la macchina per recarsi al mare, in montagna e nelle città d'arte. Nel frattempo in Francia, per la serie "soluzioni punk per sopravvivere", in questi tempi di caro carburanti sta spopolando un kit ibrido che funziona ad acqua e si può installare praticamente su ogni auto a combustione interna. A quanto afferma il suo inventore, il risparmio del carburante è del 20%, mentre le emissioni diminuiscono del 30%.