Continua la corsa dei prezzi della benzina: in autostrada il gasolio verso i 2,5 Euro

Continua la corsa dei prezzi del carburante in Italia. Anche in questo sabato 7 Gennaio 2023, non arrivano notizie positive per gli automobilisti che si stanno mettendo in viaggio per tornare a casa al termine delle vacanze di Natale.

Secondo gli ultimi dati, ed una denuncia presentata dal Codacons, i prezzi comunicati dai gestori in giornata odierna mostrano altri rincari ed in alcune zone il costo del gasolio si sarebbe avvicinato ai 2,5 Euro al litro.

Nella fattispecie, sull’Isola di Vulcano il gasolio ha raggiunto quota 2,349 Euro al litro in modalità servito, mentre la benzina è a 2,2239 Euro al litro. A La Maddalena invece la benzina è arrivata a 2,087 Euro al litro ed il gasolio a 2,229 Euro.

Sempre restando nelle isole, ad Ischia un litro di benzina costa 2,054 Euro al litro, mentre il diesel è aumentato a 2,104 Euro al litro.

Fuori scala i prezzi in autostrada: sull’A1 Roma-Milano in modalità servito la benzina costa 2,392 Euro al litro, mentre il diesel viaggia spedito verso i 2,5 Euro al litro (2,479 Euro per la precisione). Sull’A4 Brescia-Padova invece la benzina è a 2,348 Euro al litro ed il diesel a 2,449 Euro al litro.

Su tutte le furie il Codacons, secondo cui “i prezzi dei carburanti sembrano fuori controllo, e dopo lo stop al taglio delle accise si assiste a forti incrementi dei listini alla pompa in tutto il territorio, la cui entità non sembra in alcun modo giustificata dall’andamento delle quotazioni petrolifere. Per tale motivo abbiamo presentato un esposto a 104 Procure di tutta Italia e alla Guardia di Finanza, chiedendo di indagare sui prezzi di benzina e gasolio allo scopo di accertare eventuali speculazioni o rialzi ingiustificati dei listini”.