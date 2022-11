Continua calo vendite auto elettriche in Italia: incide rincaro energia

Lo scorso settembre i dati dello Smart Mobility Report parlavano chiaro: le vendite di auto elettriche in Italia sono in calo rispetto al 2021 e tale tendenza negativa non sembra destinata a cessare. Sono proprio i dati delle immatricolazioni di ottobre 2022 a confermarlo, complice un nuovo calo delle vendite di EV.

Il Belpaese non sembra ancora pronto ad affrontare la tanto necessaria elettrificazione: gli incentivi visti nel 2021 sono sempre meno accessibili, in quanto l’inflazione sta portando a un rialzo dei prezzi di listino di tutte le auto elettriche. Con la rottamazione e un ISEE sotto una certa quota si possono ancora sfruttare, ma si tratta di una soluzione accessibile a un numero comunque limitato di cittadini, che preferiscono infine una vettura con motore termico usata.

Il secondo problema chiave che porta a un calo di interesse (possibilmente momentaneo) per i veicoli elettrici sono i rincari dell’energia: chi ha sfruttato i bonus per accedere a impianti fotovoltaici o vive in condizioni benestanti, magari, riesce a completare il passaggio da ICE a EV senza farsi spaventare dai prezzi della corrente. Chi invece vuole un’auto elettrica ma già si trova in difficoltà, con l’innalzamento dei costi tra wallbox domestiche e colonnine pubbliche si trova costretto a rinviare la transizione.

È per queste ragioni che, dunque, stando ai dati ufficiali UNRAE si assiste a un calo dell’elettrico del 3,1% sul totale dell’immatricolato; nello specifico, si tratta di 39.780 unità vendute fino al 31 ottobre 2022, contro le 54.364 dei primi dieci mesi del 2021. Le auto più vendute restano le Smart Fortwo, Fiat 500 e Peugeot 208. A spopolare sono invece le ibride full/mild, che costituiscono il 36,3% del mercato italiano.

Parlando sempre di auto elettriche, sapevate che la Tesla Model Y è l’auto più venduta in Europa a settembre?