Continental è sponsor tecnico dell'AMG Driving Academy Italia

Continental ha annunciato che sarà sponsor tecnico della scuola di guida sportiva AMG Driving Academy Italia, con i suoi pneumatici SportContact che saranno montati sulle vetture Mercedes AMG Impiegate nei corsi.

Il calendario dei corsi, che si strutturano in AMD Performance Training che rappresenta la formazione base con primo contatto con la pista a bordo della struttura AMG, e l’AMG Winter Sporting che catapulterà i partecipanti in un’esperienza in alta montagna, è il seguente:

17 maggio - Autodromo di Modena - Corso AMG Performance Training

14 settembre - Autodromo di Vallelunga - Corso AMG Performance Training

15 settembre - Autodromo di Vallelunga - Corso AMG Performance Training

26 settembre - Autodromo di Imola - Corso AMG Performance Training

12 ottobre - Autodromo di Imola - Corso AMG Performance Training

23 ottobre - Autodromo di Vallelunga - Corso AMG Performance Training

13-14 dicembre - Ghiacciodromo di Livigno - Corso AMG Winter Sporting

”Siamo felici di partecipare in qualità di sponsor tecnico a questa Academy - dichiara Giorgio Cattaneo, PR e Communication Manager di Continental Italia - nella quale i partecipanti acquisiranno nozioni teoriche e pratiche per guidare al meglio le vetture Mercedes AMG. Saper gestire situazioni al limite è certamente una cosa utile anche nella guida di tutti i giorni. Può consentire, ad esempio, di prevenire e controllare il comportamento della vettura in situazioni che si possono verificare anche su strada in condizioni di guida normale, entro i limiti del codice della strada. In questi corsi si impara a guidare in pista, in perfetta sicurezza e con il supporto di personale qualificato. I nostri prodotti sportivi della linea SportContact equipaggeranno le vetture e saranno messi alla prova nelle condizioni limite consentite dalla pista. In particolare lo SportContact 7, pneumatico sportivo di ultima generazione, al top delle tecnologie ad alte prestazioni, darà il meglio di sé tra i cordoli, consentendo ai partecipanti di utilizzare le vetture AMG al massimo della performance”.