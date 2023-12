Continental ha un nuovo simulatore hi-tech: così si sviluppano gli pneumatici del futuro

La produzione di uno pneumatico per auto richiede tantissimo studio, ricerca, prove sul campo e in laboratorio, da oggi però Continental utilizzerà anche un nuovo simulatore di guida per sviluppare i suoi pneumatici, soprattutto per il primo equipaggiamento.

Questa fase operativa è stata preceduta da un intenso periodo di test durato circa un anno, ma a cosa serve un simulatore di guida a un produttore di pneumatici di caratura internazionale come Continental? Ebbene i test virtuali consentono di risparmiare materie prime e ridurre i tempi di sviluppo. Il simulatore driver-in-the-loop (DIL) calcola gli esatti parametri della dinamica di guida di ciascun pneumatico in base al veicolo di prova. In questo modo il simulatore può fornire ai collaudatori professionisti di Continental sensazioni di guida soggettive sovrapponibili a quelle dei test eseguiti su pista nel mondo reale.

Un test virtuale funziona in questo modo: il simulatore calcola gli esatti parametri della dinamica di guida degli pneumatici in rapporto a un determinato veicolo di prova. Continental inserisce nel simulatore tutti i dati della gomma, dal battistrada alla mescola, e poi procede a eseguire il test di guida virtuale. Il vantaggio è che il simulatore permette di modificare non solo il tipo di gomma in pochi istanti ma anche la tipologia di veicolo: è possibile testare pneumatici su autovetture e veicoli commerciali, a trazione elettrica, ibrida o con motore a combustione. Si possono eseguire numerosi test a brevi intervalli con un risconto immediato delle impressioni di guida, un qualcosa che nella realtà richiederebbe molto più tempo e denaro.

La piattaforma di movimento utilizzata è lunga 4 metri e larga 5 metri, presenta un’accelerazione massima di 12 metri al secondo, con i collaudatori che sperimentano tutti i sei gradi di libertà della dinamica del veicolo. Pensiamo ai movimenti longitudinali e laterali, al movimento della corsa, all’imbardata, al beccheggio e al rollio. Sul simulatore Continental può sperimentare anche nuovi materiali, ancor prima di procedere alla realizzazione fisica della gomma, andando così a risparmiare sulle materie. Il simulatore permette anche di risparmiare sui treni di gomme di test, è dunque una tecnologia che sostiene Continental nei suoi obiettivi di sostenibilità.

Già in passato il produttore tedesco si è dimostrato molto aperto nel testare nuove tecnologie, basti pensare ai pneumatici Continental dotati di Bluetooth che dialogano con lo smartphone.