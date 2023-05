Continental presenta lo pneumatico AllSeasonContact 2: massimo controllo in ogni stagione

L'estate si avvicina sempre di più e molti di noi hanno già archiviato le gomme invernali per montare quelle estive, più adatte alle alte temperature, c'è però chi non ama cambiare e affidarsi a delle gomme all season: a tal proposito Continental ha appena lanciato le nuove AllSeasonContact 2.

Si tratta della nuova versione del pluripremiato pneumatico AllSeasonContact, un aggiornamento che promette di offrire un gran controllo di guida in qualsiasi condizione meteorologica. Pensando al comfort, alla guida sulla neve e all'aquaplaning il nuovo pneumatico AllSeasonContact 2 garantisce le medesime prestazioni della versione precedente ma con un aumento del chilometraggio del 15%, inoltre la resistenza al rotolamento è stata ridotta del 6%. Lo pneumatico offre una migliore tenuta di strada sull'asciutto e riduce lo spazio di frenata - anche sul bagnato.

Continental è riuscita a ottenere tali risultati grazie a una serie di innovazioni che riguarda la carcassa dello pneumatico, il design e la mescola del battistrada. Per il design è stato scelto un particolare pattern con scanalature a V per avere evidenti vantaggi sul bagnato, poiché questi canali speciali che vanno a crearsi aiutano a espellere l'acqua verso i fianchi della gomma. I tasselli a C posti al centro del battistrada invece interagiscono fra loro assicurando una maneggevolezza precisa per tutta la durata dello pneumatico.

Durante lo sviluppo della gomma Continental ha prestato attenzione ai veicoli ad alimentazione tradizionale senza però dimenticare la nuova mobilità elettrica, le gomme AllSeasonContact 2 infatti sono compatibili con le principali auto elettriche del mercato. Qualche esempio? Tesla Model 3, Volkswagen ID. Buzz e CUPRA Born, non a caso sul fianco della gomma è riportato il logo EV-Compatible. Il nuovo AllSeasonContact 2 sarà disponibile a partire dal prossimo autunno 2023 in 99 misure differenti per cerchi con diametro da 15 a 21 pollici; insieme all'AllSeasonContact la compatibilità raggiunge l'87% di tutti i veicoli disponibili sul mercato.

Proprio mentre scriviamo questo articolo la redazione di Everyeye Auto è in Austria a testare il nuovo AllSeasonContact 2 e presto ne saprete di più, a inizio maggio invece siamo stati al Giro-E con il team Continental.