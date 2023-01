Continental presenta il suo Curved Ultrawide Display per auto: è lungo più di 1 metro

Come sarà il futuro delle automobili? A darci un assaggio di ciò che succederà prossimamente è Continental, che al CES 2023 di Las Vegas ha mostrato le sue soluzioni per l’User Experience, la guida autonoma e i Software-defined Vehicles.

Sul fronte degli pneumatici, il settore per cui Continental è famosa in tutto il mondo, a Las Vegas si sono viste due proposte green per veicoli commerciali, ContiTread EcoPlus Green e Conti Urban . L’azienda però sta investendo moltissimo anche sul fronte della guida autonoma e degli ADAS. A tal proposito il SoC CV3 si sta integrando con l’intelligenza artificiale di Ambarella per creare sistemi di assistenza alla guida ancora più efficaci, anche dal punto di vista energetico.

Continental ha anche sviluppato, in collaborazione con AEye, una tecnologia LiDAR ad alte prestazioni HRL131, un sensore a lungo raggio progettato per vedere più lontano rispetto agli standard attuali. Questo scanner può rilevare veicoli a oltre 300 metri di distanza, i pedoni a oltre 200 metri, sarà dunque fondamentale per lo sviluppo della guida autonoma di nuova generazione.

Appena sopra poi abbiamo parlato di Software-defined Vehicles, ma cosa si intende esattamente? Beh è una definizione che segna il passaggio definitivo dalle classiche auto a veri e propri computer su ruote. In tal senso la tecnologia HPC di Continental (già in forze sui prodotti ID di Volkswagen) offre una potente architettura centralizzata capace di elaborare tantissime informazioni in pochissimo tempo. Informazioni che potranno dialogare velocemente anche con il cloud grazie alla tecnologia Continental Automotive Edge Framework (CAEdge).

Infine, guardando all’infotainment più puro, Continental ha portato al CES 2023 il suo nuovo Curved Ultrawide Display, un display curvo che copre l’intera larghezza dell’abitacolo (il tutto mentre BMW dichiara guerra ai grandi display). La parola Ultrawide sottintende una lunghezza del display di oltre 1,2 metri, che si sviluppa da un montante A all’altro. Questo sistema farà sicuramente concorrenza allo schermo da 95 cm di Chrysler. Insomma, il futuro di Continental è ultra luminoso e tecnologico, non vediamo l’ora di saperne di più…