Continental annuncia il lancio del nuovo PremiumContact 7: arriva in autunno

L'ottimo pneumatico PremiumContact 6 avrà presto un successore: Continental ha appena annunciato il lancio del nuovo PremiumContact 7 per una sicurezza e un comfort aumentati ulteriormente. Andiamo a scoprire di che tipo di pneumatico si tratta.

Il nuovo pneumatico Continental PremiumContact 7 sarà disponibile presso i rivenditori nell'autunno 2022. Rispetto alla versione 6 c'è stato un upgrade nel design e nuove tecnologie Continental. Stando ai dati ufficiali, abbiamo prestazioni di maneggevolezza, frenata e comfort di guida migliorate rispetto al passato, inoltre Continental si è focalizzata sulla massima sicurezza per tutti i tipi di guida, per convincere quanto più pubblico possibile.

Auto Zeitung che ha già provato il pneumatico ha assegnato una valutazione "Altamente raccomandato" durante i test sugli pneumatici estivi 2021, nei test sugli pneumatici estivi 2022 condotti da ADAC, ÖAMTC e TCS la gomma è arrivata al primo posto, esattamente come l'anno precedente. Le dimensioni esatte disponibili verranno diffuse solo successivamente, Continental però promette di coprire un ampio ventaglio di veicoli già con le prime misure disponibili in autunno.

Se bramate pneumatici di livello superiore, scoprite le tecnologie delle gomme Continental SportContact 7. Ricordiamo inoltre che Continental è in prima fila per la salvaguardia dell'ambiente, non a caso ha sviluppato delle gomme realizzate con bottiglie in PET riciclate.