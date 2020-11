Primo contatto con la nuova Fiat 500e elettrica, con 320 km di autonomia

Lo scorso 22 ottobre FCA ha finalmente presentato al mondo la nuova Fiat 500e 100% elettrica nella sua versione seriale, dopo l’edizione speciale La Prima. Una vettura disponibile in variante Action, Passion, Icon e 3+1, a cui oggi ci avviciniamo per la prima volta grazie al nostro amico Matteo Valenza.

La nuova Fiat 500e, che si può già noleggiare acquistando un voucher direttamente su Amazon.it, è lunga 361 cm, larga 169, alta 148, con un passo di 232 cm. Il bagagliaio è da 185 litri, mentre abbattendo lo schienale si può arrivare a 550 litri. In totale la vettura pesa 1.405 kg e possiede una batteria agli ioni di litio da 42 kWh prodotta da Samsung, raffreddata a liquido. All’anteriore si trova il motore sincrono a magneti permanenti che eroga 85 kW di potenza, equivalenti a 118 CV, e 220 Nm di coppia.

150 km/h la velocità massima della nuova “piccola” di casa Fiat, con uno scatto da 0 a 100 km/h possibile in 9 secondi. Il consumo dell’auto sembra essere di 168 Wh/km in città, 240 Wh/km in autostrada, mentre nel misto siamo a 200 Wh/km. L’autonomia stimata da Fiat è di 320 km secondo lo standard WLTP, in città però si può anche arrivare a 400 km. Per vederla da vicino dunque mandiamo in play il video presente in pagina, con Matteo Valenza che vi spiega tutto in dettaglio.