Contatti fra Lewis Hamilton e la Ferrari? Il pilota Mercedes svuota il sacco

Sono passate poche settimane da quando Lewis Hamilton ha rinnovato il proprio contratto con Mercedes, ma non molto tempo fa il 7 volte campione del mondo di Formula 1 è stato intensamente in orbita Ferrari.

In occasione in particolare del Gp di Montecarlo dello scorso mese di maggio, le voci circa un possibile passaggio del gioiello di Stovenage a Maranello si erano intensificate. Del resto le Frecce d'Argento non stavano (e non stanno brillando), e lo stesso lo si può dire tranquillamente della Rossa, all'epoca in crisi piena, in parte superata dopo le buone prestazioni delle ultime settimane, compresa la vittoria di Carlos Sainz a Singapore con annesso trucco geniale.

In ogni caso si è trattato solo di chiacchiere, nulla di particolarmente concreto, come specificato dallo stesso britannico parlando ai microfoni del quotidiano svizzero Blick: “Sono sicuro che abbiamo avuto alcune conversazioni informali – le parole di Hamilton in merito ad eventuali contatti con la Rossa - conosco un sacco di brava gente lì. Ma non mi sono mai sentito pronto per trasferirmi in Italia”.

Alla fine Hamilton ha scelto la casa tedesca fino ai 40 anni di conseguenza il sogno di vedere lo stesso nell'abitacolo di una Ferrari, a meno di clamorosi colpi di scena, resterà tale.

L'idea era tra l'altro divenuta di pubblico dominio anche alla luce del fatto che Charles Leclerc e Carlos Sainz, hanno entrambi il contratto in scadenza nel 2024, di conseguenza un “cambio della guardia” sembrava fattibile, ma come detto sopra, non vi è mai stato nulla di concreto.

Hamilton si ritirerà quindi in Mercedes con l'obiettivo di portarsi a casa l'ottavo titolo, che lo renderebbe il pilota più vincente di tutti i tempi, e nel contempo di conquistare i 200 podi, traguardo quest'ultimo molto più fattibile essendo fino ad ora a quota 196. “È un numero pazzesco, sono sicuro che ci arriverò”, ha chiosato a riguardo.