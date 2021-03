Un container Evergreen ha bloccato un'autostrada: è la stessa azienda del Canale di Suez

A quanto sembra, la parola Evergreen non porta molta fortuna di recente... Sappiamo tutti di come una nave mercantile della Evergreen Marine abbia bloccato negli ultimi giorni l’intero Canale di Suez; adesso un camion con su un container sempre della Evergreen ha bloccato un’autostrada a Taiwan...

Come si può facilmente vedere, il container a bordo del veicolo su gomma è identico a molti altri trasportati dalla Evergreen lungo il Canale di Suez. Tuttavia la società è responsabile solo dell’incidente relativo alla nave, non di quello avvenuto al camion, la cui colpa si deve a un’azienda terza, così come ha confermato la stessa azienda a China Times - a cui si devono solo i trasporti via mare.

Di certo però chiamarsi Evergreen di questi tempi non sta portando poi così bene - inoltre le dinamiche sono incredibilmente simili: se la nave ha bloccato un canale, il camion con sopra il container è finito di traverso su un’autostrada taiwanese giusto lo scorso 27 marzo. Nonostante le recenti difficoltà, la Evergreen Marine è un’azienda gigantesca, con una singola nave la società è in grado di trasportare fino a 20.000 container come quello che vedete sul camion incidentato. La lunghezza della nave che ha bloccato Suez potrebbe equivalere a quattro campi da football, la capacità di carico invece tocca le 200.000 tonnellate.