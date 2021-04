Un contadino vietnamita si è costruito una incredibile Bugatti Chiron

E' sicuramente superfluo dire che spesso la passione verso uno specifico spinge gli individui ad azioni magnificenti, anche in quello automobilistico. Come potreste notare voi stessi dando un'occhiata al video in alto, un contadino vietnamita ha realizzato con l'argilla e tantissimo impegno una hypercar francese in scala 1:1.

La clip che testimonia il tutto è stata caricata su YouTube dal canale NHET TV che, gestito da un gruppo di ragazzi del Vietnam, mostra a intervalli regolare la loro abilità nella riproduzione di famose ed esotiche autovetture.

Stavolta i talentuosi asiatici si sono concentrati sulla costruzione della fantastica Bugatti Chiron basandosi su un telaio in acciaio simulante le forme generiche della macchina e spostandosi solo in seguito sulla certosina modellazione dell'argilla. Il lavoro ha richiesto al leader del progetto e ad i suoi aiutanti uno sforzo breve ma estremamente intenso: 19 ore di lavoro giornaliere spalmate su un arco temporale di due settimane.



Il risultato finale è innegabilmente impressionante. E' chiaro che non si tratti di una vettura funzionante ma ad ogni modo rappresenta, con tutta probabilità, quanto sia possibile avvicinarsi alla Chiron vera e propria senza dover sborsare milioni di euro per portarsela a casa.



Qualcuno del resto ha suggerito ai ragazzi di installare un modesto motore sotto il cofano della replica, ma l'omologazione di un mezzo simile è assolutamente improbabile, anche per le regole vietnamite (meno stringenti delle nostre).



Per avviarci a chiudere vogliamo rimandarvi ad un'altra opera realizzata dal canale YouTube NHET TV, che alcuni giorni fa ha pubblicato un video divenuto immediatamente virale: esso mostrava la replica di una Ferrari 488 GTB utilizzata per vendere cocomeri in strada. A proposito di repliche ci teniamo a mostrarvi una creazione di assoluto livello: Amalgam ha infatti proposto la fenomenale Ferrari SF1000 con livrea del GP numero 1.000 in scala 1:8.