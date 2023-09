Consumerismo boccia le elettriche: 'Costano almeno 10k in più e ci sono poche colonnine'

Per Consumerismo, organizzazione no profit, le auto elettriche non risultano essere ancora profittevoli e lo ha certificato attraverso un'indagine pubblicata dall'agenzia Ansa. Tutta colpa di prezzi, colonnine e costi delle ricariche.

Consumerismo sottolinea come l'elettricità costi meno del carburante, ed inoltre non si pagano bolli e parcheggi con gli EV, ma c'è il rovescio della medaglia: "Un pieno ad una auto elettrica costa fino al 75% in meno rispetto ad una vettura a benzina - sottolinea il presidente Luigi Gabriele - ma consente di percorrere meno chilometri. Si risparmia sulla spesa per bollo e parcheggi, ma il prezzo di acquisto di una e-car è in media più elevato di 10mila euro rispetto ad un'auto a motore termico”.

Alla luce di tali problematiche, ad oggi, stando a quanto sottolinea Consumerismo “Non è possibile affermare in modo assoluto che l'auto elettrica sia più conveniente rispetto a quella a motore termico. Costi di acquisto ancora proibitivi, pochi incentivi e la scarsità di colonnine pubbliche di ricarica frenano la crescita dell'elettrico, la cui quota di mercato in Italia si attesta ad oggi al 3,9%, contro il 14,6% dell'Europa a luglio”.

L'organizzazione no profit non è l'unica che mette in dubbio la profittabilità di un EV visto che giusto negli scorsi giorni vi avevamo riportato un altro studio secondo cui l'auto elettrica sarebbe meno conveniente della termica sulle lunghe distanze.

Ma non finisce qui, perchè Consumerismo aggiunge un altro problema: “C'è poi l'incognita del caro-energia, con le tariffe elettriche che nei prossimi mesi potrebbero tornare ad impennarsi, e soprattutto la spada di Damocle della fine del mercato tutelato dell'energia, prevista per gennaio 2024, che potrebbe portare ad un incremento dei costi con conseguente aggravio di spesa per le ricariche delle auto elettriche".

Oggi per fare un “pieno” di energia si spende in media fra i 24 e i 40 euro a secondo di tipo di ricarica, luogo (città o autostrada), sconti e abbonamenti vari. Consumerismo ricorda invece come il pieno di una termica sia di circa 98 euro, ma percorrendo più chilometri rispetto ad un'elettrica (fra i 650 e i 750 per la termica e i 240 e i 320 per l'elettrica). In questo caso però il vantaggio della termica non sembra così elevato, visto che in proporzione, con 80 euro di ricarica ad un EV si arriverebbe ad un'autonomia di circa 480-640 km.

I grandi vantaggi si hanno su bollo e parcheggi, questi ultimi spesso e volentieri gratis, ma rimane la nota dolente del prezzo, in media 10mila euro in più rispetto ad una termica. Ad oggi in Italia la top 5 delle auto elettriche meno care parte da 21mila euro, ma i modelli a quel costo sono davvero pochi.