Consumer Reports: 'Le auto elettriche sono meno affidabili di quelle termiche'

Un'indagine da parte di Consumer Reports sta circolando sul web, e mostra quali siano le auto più affidabili. Ebbene, secondo quanto emerso, fra le auto elettriche e quelle con motore a combustione interna vincono le seconde a mani basse.

L'esito è tutt'altro che campato in aria tenendo conto che Consumer Reports, associazione americana in difesa dei consumatori, ha effettuato un sondaggio decisamente approfondito, intervistando 330mila persone che hanno acquistato un'auto negli ultimi tre anni, e ponendo loro delle domande su 20 “aree” dell'auto che sono suscettibili a problemi.

Una volta raccolti tutti i dati è emerso che le vetture a zero emissioni sarebbero meno affidabili di benzina e diesel, che ricordiamo, saranno bandite dall'Ue dal 2035. Stando a Consumer Reports i veicoli a zero emissioni presenterebbero ben il 79% in più di problemi rispetto alle loro controparti a benzina o diesel, e a spiegare questo enorme divario ci ha pensato Jake Fisher, Senior Director of Car Testing presso Consumer Reports: “Oggi, la maggior parte delle auto elettriche è prodotta da case automobilistiche tradizionali quindi neofite per quanto riguarda la tecnologia dei veicoli elettrici, o da aziende come Rivian, che sono nuove nella produzione automobilistica”.

Pertanto “non sorprende che abbiano problemi di crescita e abbiano bisogno di tempo per risolvere gli errori”. Attenzione però, perchè c'è chi riesce a far peggio delle elettriche secondo CR, ovvero, le ibride plug-in, che presentano il 146% di problemi in più rispetto alle auto a combustione interna, e ciò deriva dal fatto che essendo un mix fra carburante ed elettrico presentano una meccanica senza dubbio più complessa.

“Le auto ibride plug-in sono come un veicolo elettrico e un’auto convenzionale tutto in uno – commenta Jake Fisher - quindi, per loro natura, hanno più cose che possono andare storte”. Tale ricerca non significa comunque che tutte le auto elettriche e plug-in siano meno affidabili di quelle termiche, visto che ve ne sono alcune che vanno molto meglio di benzina e diesel.

E' il caso ad esempio della Toyota Prius, che ha alle spalle 25 anni di esperienza: “I marchi automobilistici producono ibridi da così tanto tempo che sono diventati davvero bravi – ha concluso Steven Elek, direttore del programma di analisi dei dati automobilistici di Consumer Reports - inoltre, molti ibridi sono prodotti anche da produttori che tendono a produrre veicoli generalmente affidabili, come Toyota, Hyundai e Kia”. E a proposito, pochi giorni fa il numero uno di Toyota Germania ha spiegato: “Elettriche? Meglio gli ibridi, costano meno e inquinano poco”.

Consumer Reports segnala inoltre che Tesla non presenta criticità nelle ricariche e nelle batterie, ma ha dati negativi per quanto riguarda carrozzeria, finitura, verniciatura e climatizzatore. I marchi più affidabili sono invece Lexus e Toyota, e fra i primi posti troviamo anche Mini, Porsche e BMW.