Quanto consumano le auto elettriche in autostrada? Ecco la top 5 delle più efficienti

Come vi scriviamo spesso e volentieri la durata delle batterie rappresenta uno degli aspetti più importanti per quanto riguarda le auto elettriche. Se avete un EV e temete di rimanere a terra, potreste acquistare la ricarica/camper per le elettriche ma si tratta di una soluzione alquanto poco economica.

Meglio quindi affidarsi a delle vetture efficienti e a riguardo è bene controllare i dati di fabbrica ma anche e nel contempo i test effettuati nella vita di tutti i giorni che evidenziano i cosiddetti “consumi reali”.

Così come avviene per i motori termici, guidare ad alta velocità provoca un consumo maggiore, e un esempio lampante lo si è avuto di recente con la prova della Nissan Leaf e la sua batteria elettrica “risucchiata” in breve tempo.

La vettura giapponese analizzata era però un modello datato, e a differenza dei primi EV i veicoli green di oggi risultano essere ben più efficienti. Autobild ha quindi testato una trentina di vetture, individuando quelle che meglio si comportano in autostrada, con una velocità costante di 130 km/h, e stilando una vera e propria classifica.

Al quinto posto troviamo la Genesis GV60 (batteria da 77,4 kWh), SUV coreano che non è in vendita in Italia e che a quelle velocità ha percorso con una sola ricarica 330 km. Si tratta di un chilometraggio senza dubbio non esaltante per un'auto che costa circa 70mila euro, e che permetterebbe comunque di recarsi da Milano a Rimini senza fermarsi a ricaricare.

Quarta piazza per la Volkswagen ID.4 GTX, vettura con trazione integrale da 299 cavalli, che ha registrato un'autonomia di 332 km/h a 130 all'ora (la batteria è di 77 kWh). Medaglia di bronzo per la Porsche Taycan Turbo S, che nonostante la batteria Performance Plus più grande rispetto al modello di serie, può percorrere solo 336 chilometri in autostrada. La Porsche in oggetto monta comunque una batteria da 93,4 kWh, con tecnologia a 800 volt e ricarica fino a 270 kW.

Stesso chilometraggio raggiunto per la Hyundai Kona elettrica, una vettura divertente e potente (204 cavalli), sicuramente più economica rispetto alla concorrente tedesca. Infine, in cima alla classifica dei colleghi di AutoBild, la Ford Mach-E GT, la berlina sportiva americana, che vanta 487 cavalli, la trazione integrale, e un'autonomia di 337 chilometri: non male per una vettura che pesa 2,3 tonnellate. Nel link qui sotto la classifica completa dei test.